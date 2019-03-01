В Дагестане поставили сцену с расстрелом Героя России

В Дагестане показали сценку по мотивам убийства сотрудника полиции, Героя России Магомеда Нурбагандова. Видео постановки опубликовано в Telegram-канале Baza.

На ролике один из актеров исполняет роль полицейского, а второй — роль его убийцы Азиза Джамалудинова. Он требует от сотрудника полиции, чтобы тот призвал своих коллег отречься от работы в правоохранительных органах, но получает отказ. В Нурбагандова стреляют, когда он произносит последнюю фразу: «Не буду говорить. Работайте, братья!»

В описании под видео отмечается, что постановку подготовили в одной из школ, однако «Комсомольская правда» сообщает, что представление показали на мероприятии, посвященном памяти Героя России. В министерстве образования и науки региона пояснили, что сценкой занималась администрация муниципального образования Бежтинский участок Цунтинского района республики.

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Магомеда Нурбагандова убили 10 июля 2016 года. Когда он отдыхал с родственниками в лесу около села Сергокала, к их палатке подошли пятеро вооруженных человек и начали будить их. Между ними возник конфликт, в результате которого застрелили брата полицейского Абдурашида Нурбагандова. Когда мужчины узнали, кем работает Нурбагандов, они затолкали его в машину, отъехали от палатки и расстреляли его.

Нападавшие сняли убийство на видео и выложили его на одном из экстремистских сайтов. В августе 2017 года создателя банды Азиза Джамалутдинова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

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