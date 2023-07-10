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10:25, 10 июля 2023Россия

Россиянка сорвалась с шестого этажа при попытке спуститься по простыням

В Новосибирске женщина сорвалась вниз при попытке спуститься с шестого этажа по простыням

Фото: страница «АСТ-54» во «Вконтакте»

В Новосибирске женщина сорвалась с шестого этажа при попытке спуститься по простыням. Об этом сообщает сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На опубликованной фотографии видно семь связанных друг с другом простыней, свисающих из окон одной из квартир. По словам очевидцев, россиянка упала на стоящее под окнами дерево. Не получив значительных повреждений, она ушла. При этом женщина оставила в кустах свой рюкзак.

В товариществе собственников жилья сообщили сетевому изданию «НГС.НОВОСТИ», что им ничего не известно об инциденте.

В июня беременная москвичка сорвалась с шестого этажа, загостившись у брата. По словам мужчины, в какой-то момент его родственница пришла в состояние нервного возбуждения из-за боязни опоздать на работу. Она бросилась к окну и упала на козырек подъезда. Женщина осталась в живых, получив сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

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    Алан Босиков
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