Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

В поздравительном сообщении говорится, что Кремль высоко ценит принципиальную линию Мирзиеева на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Ташкента.

Путин выразил уверенность, что «совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах».

3 июля президент России поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Он отметил, что эта дата имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян.