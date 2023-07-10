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19:42, 10 июля 2023Россия

На юге Москвы произошел пожар

На юге Москвы загорелся металлический ангар
СюжетПожар в Москве:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На юге Москвы на улице Подольских Курсантов загорелся металлический ангар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

«Поступило сообщение о загорании на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Произошло возгорание в металлическом ангаре. На месте работают все службы города», — пояснил собеседник агентства.

Помимо того, по данным агентства, при тушении пожара взорвался баллон. На данный момент информации о пострадавших нет.

По данным ТАСС, во время пожара у горящего ангара частично обрушилась кровля. Отмечается, что площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось производственно-складское здание. В МЧС отметили, что огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной загрузки. Из здания было эвакуировано семь человек.

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    Никита Абрамов
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