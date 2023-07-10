В Петербурге загорелся склад

Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в Петербурге

Склад загорелся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Горит производственно-складское здание в Калининском районе. Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировано семь человек. Пожар тушат 110 человек и 27 единиц техники.

9 июля здание склада загорелось в районе площади Генкиной в Иваново. Там хранились удобрения, а также сухие строительные смеси — мел и цемент. Пожар распространился на площади в 400 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет.