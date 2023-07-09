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21:19, 9 июля 2023Россия

В российском городе загорелся склад с удобрениями

В Иваново на площади 400 квадратных метров загорелся склад с удобрениями, мелом и цементом

Фото: пресс-служба ГУМЧС по Ивановской области

Здание склада загорелось в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале.

Спасатели уточнили, что возгорание произошло в секционных складах в районе площади Генкиной. Там хранились удобрения, а также сухие строительные смеси — мел и цемент.

Пожар распространился на площади в 400 квадратных метров, в настоящее время огонь локализован. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге загорелся склад с автопокрышками. Пожар был локализован на площади 3000 квадратных метров. В тушении были задействованы до 95 человек и 28 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

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    Марина Совина
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