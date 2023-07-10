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10:16, 10 июля 2023Бывший СССР

Пушилин оценил работу ПВО в ДНР

Пушилин: российские системы ПВО уничтожают большинство снарядов ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поражают большинство снарядов, выпускаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши военнослужащие, а именно подразделение ПВО, достаточно серьезную работу проводят, и большинство снарядов не долетает до наших населенных пунктов», — сказал Пушилин.

По его словам, если бы российские военные работали хуже, то разрушений и пострадавших среди гражданского населения было бы гораздо больше.

Ранее Пушилин заявил, что Российской армии придется применять превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов, чтобы уничтожать их в процессе подготовки.

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    Алевтина Запольская
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