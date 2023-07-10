Пушилин оценил работу ПВО в ДНР

Пушилин: российские системы ПВО уничтожают большинство снарядов ВСУ в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поражают большинство снарядов, выпускаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши военнослужащие, а именно подразделение ПВО, достаточно серьезную работу проводят, и большинство снарядов не долетает до наших населенных пунктов», — сказал Пушилин.

По его словам, если бы российские военные работали хуже, то разрушений и пострадавших среди гражданского населения было бы гораздо больше.

Ранее Пушилин заявил, что Российской армии придется применять превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов, чтобы уничтожать их в процессе подготовки.