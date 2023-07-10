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09:57, 10 июля 2023Бывший СССР

В ДНР призвали применять превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов

Пушилин заявил о необходимости превентивных мер для выявления кассетных боеприпасов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что для обнаружения кассетных боеприпасов необходимо применять превентивные меры с целью уничтожения их во время подготовки. Его слова передает РИА Новости.

«У нас нет никаких иллюзий. Военнослужащим РФ придется усилить противодействие и, конечно, выявление подобных ракет. Лучше использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки», — сказал он.

Пушилин добавил, что Украина применяла кассетные боеприпасы и ранее, пытаясь это отрицать. По словам врио главы региона, в руководстве США называли такие случаи военным преступлением, но в настоящее время грань пройдена. Как он отметил, Вашингтон и его некоторые союзники открыто и цинично заявляют, что применение этих боеприпасов нормально.

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    Кристина Есикова
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