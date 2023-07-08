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12:30, 8 июля 2023Мир

В МИД усомнились в словах министра обороны Украины об учете кассетных бомб

Захарова заявила, что Украина не будет вести учет использования кассетных боеприпасов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Алексея Резникова, что ВСУ будут вести учет кассетных боеприпасов, которые собираются поставить Киеву США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова усомнилась, что ВСУ действительно будут придерживаться строгих принципов использования кассетных бомб. «Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — заявила она.

Пять принципов использования кассетных боеприпасов, которые планируется передать Украине, со слов главы украинского минобороны приводило издание «Страна.ua». Резников заявлял, что боеприпасы не будут использоваться на территории РФ и будут применены «только в местах скопления российских военных». Кроме того, он обещал, что Украина будет вести строгий учет использования бомб и отчитываться о нем партнерам.

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Ранее Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о кассетных боеприпасах. По ее словам, Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением.

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    Александра Лисица
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