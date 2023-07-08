В МИД усомнились в словах министра обороны Украины об учете кассетных бомб

Захарова заявила, что Украина не будет вести учет использования кассетных боеприпасов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Алексея Резникова, что ВСУ будут вести учет кассетных боеприпасов, которые собираются поставить Киеву США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова усомнилась, что ВСУ действительно будут придерживаться строгих принципов использования кассетных бомб. «Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — заявила она.

Пять принципов использования кассетных боеприпасов, которые планируется передать Украине, со слов главы украинского минобороны приводило издание «Страна.ua». Резников заявлял, что боеприпасы не будут использоваться на территории РФ и будут применены «только в местах скопления российских военных». Кроме того, он обещал, что Украина будет вести строгий учет использования бомб и отчитываться о нем партнерам.

Ранее Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о кассетных боеприпасах. По ее словам, Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением.