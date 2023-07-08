В МИД РФ оценили возможное влияние поставок Украине кассетных боеприпасов на СВО

В МИД РФ заявили, что поставки кассетных боеприпасов Киеву не повлияют на ход СВО

Поставки США кассетных боеприпасов на Украину никак не повлияют на ход российской специальной военной операции (СВО). Такую оценку передаче Киеву данного вооружения дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС в субботу, 8 июля.

«Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова усомнилась в словах министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вести учет кассетных боеприпасов, которые собираются поставить Киеву США. По ее мнению, Киев едва ли станет придерживаться строгих принципов использования кассетных бомб.

До этого стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Американские власти также выразили уверенность, что ВСУ будут использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.