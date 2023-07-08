Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 8 июля 2023Бывший СССР

В МИД РФ оценили возможное влияние поставок Украине кассетных боеприпасов на СВО

В МИД РФ заявили, что поставки кассетных боеприпасов Киеву не повлияют на ход СВО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Поставки США кассетных боеприпасов на Украину никак не повлияют на ход российской специальной военной операции (СВО). Такую оценку передаче Киеву данного вооружения дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС в субботу, 8 июля.

«Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова усомнилась в словах министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вести учет кассетных боеприпасов, которые собираются поставить Киеву США. По ее мнению, Киев едва ли станет придерживаться строгих принципов использования кассетных бомб.

До этого стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Американские власти также выразили уверенность, что ВСУ будут использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

    Стало известно об уничтожении «самой мощной БМП НАТО» в зоне СВО

    В МИД РФ оценили возможное влияние поставок Украине кассетных боеприпасов на СВО

    В МИД оценили обещание Украины аккуратно применять кассетные боеприпасы

    МИД России назвал актом бессилия решение США поставить ВСУ кассетные бомбы

    Названа средняя цена квадратного метра новостройки в Новой Москве

    Командиры ВСУ сделали пессимистичное признание о ситуации на фронте

    Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему

    Спецназовец из «Ахмата» рассказал об опасных технических новинках ВСУ

    Стало известно об убитом в бою комбате ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости