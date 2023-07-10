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19:11, 10 июля 2023Силовые структуры

В СК рассказали об использовании ВСУ российских пленных для разминирования

СК заявил о расследовании жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

Фото: Alex Babenko / AP

Российские следователи заявили, что расследуют факты жестокого обращения с пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, находившийся в плену у украинцев россиянин рассказал, что ВСУ гонят пленных ради «разминирования» перед наступающими подразделениями украинских войск. Также он заявил, что его подвергли избиению перед приездом украинского журналиста. Целью акции устрашения было добиться признания, что российские войска якобы наносят удары по мирному населению Украины.

В СКР пообещали, что указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее, 16 июня, СКР заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

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    Владимир Седов
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