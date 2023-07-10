Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Троицкое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный российский регион — Курскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Повреждены три домовладения, в населенном пункте нет света», — пояснил глава региона.

По его словам, пострадавших при обстреле нет. Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только позволит обстановка, добавил губернатор.

Это второй обстрел Курской области со стороны Украины за 10 июля. Утром Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино. Всего насчитали восемь прилетов. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Снарядом повредило линию электропередачи — населенный пункт частично обесточен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).