ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 10 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Всего насчитали восемь прилетов. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Снарядом повредило линию электропередачи — населенный пункт частично обесточен.

«Кроме того, повреждено около десяти домовладений: пострадали окна, фасады и крыши», — написал Старовойт.

Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.

Курская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. 5 июля в результате атаки селе Троицкое Кореневского района разрушился дом: после попадания снаряда взорвался газовый баллон, возник пожар.