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17:48, 5 июля 2023Россия

В приграничном регионе в результате обстрела ВСУ разрушился дом

В селе Троицкое Курской области после обстрела со стороны Украины разрушен дом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В селе Троицкое Кореневского района Курской области после обстрела со стороны Украины разрушен дом. Об этом 5 июля сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После попадания в жилище снаряда взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар», — написал он и добавил, что огонь оперативно потушили.

Всего, по словам Старовойта, в селе произошло три взрыва, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 5 июля стало известно, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждения получила школа в курском поселке Теткино. Атакован также был поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе.

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    Евгения Куликова
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