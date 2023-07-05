В приграничном регионе в результате обстрела ВСУ разрушился дом

В селе Троицкое Курской области после обстрела со стороны Украины разрушен дом

В селе Троицкое Кореневского района Курской области после обстрела со стороны Украины разрушен дом. Об этом 5 июля сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После попадания в жилище снаряда взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар», — написал он и добавил, что огонь оперативно потушили.

Всего, по словам Старовойта, в селе произошло три взрыва, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 5 июля стало известно, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждения получила школа в курском поселке Теткино. Атакован также был поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе.