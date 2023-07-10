Российского пенсионера задержали за домогательства к подростку у реки

В Челябинской области пенсионера задержали за домогательства к 12-летнему подростку у реки

В Челябинской области пенсионера задержали за домогательство к 12-летнему подростку. Об этом сообщает URA.RU источник в силовых структурах.

Пожилому россиянину вменяют совершение преступления по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

По данным агентства, преступление было совершено на берегу Большой Кизил. Пенсионер подошел к школьнику и совершил в отношении него сексуальное насилие.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области задержали бывшего профессора университета МВД по делу о педофилии.