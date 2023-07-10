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08:25, 11 июля 2023Силовые структуры

Российского пенсионера задержали за домогательства к подростку у реки

В Челябинской области пенсионера задержали за домогательства к 12-летнему подростку у реки

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области пенсионера задержали за домогательство к 12-летнему подростку. Об этом сообщает URA.RU источник в силовых структурах.

Пожилому россиянину вменяют совершение преступления по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

По данным агентства, преступление было совершено на берегу Большой Кизил. Пенсионер подошел к школьнику и совершил в отношении него сексуальное насилие.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области задержали бывшего профессора университета МВД по делу о педофилии.

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    Елизавета Новикова
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