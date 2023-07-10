Собянин рассказал о ходе реновации в Москве

Собянин сообщил, что 127,5 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы. Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи горожан», — рассказал глава Москвы.

Собянин уточнил, что в рамках программы полностью или частично расселены 795 домов старого жилого фонда. С начала 2023 года в новые квартиры начали переезжать 20,5 тысячи москвичей — при этом около 12 тысяч человек приступили к переселению в июне.

В первом полугодии 2023 года договоры с городом заключили около 16,5 тысячи жителей столицы. Лидирующими по числу правообладателей новых квартир стали Юго-восточный, Восточный, Новомосковский, Южный и Северо-Восточный городские округа.

Собянин добавил, что на месте снесенных домов возводится 81 новостройка для переезда более 45 тысяч человек.

Ранее мэр столицы заявил, что завершение первого этапа программы реновации в Москве планируется на 2023-2024 годы. В этом году в ее рамках построят около миллиона квадратных метров жилья, а также объекты социального, культурного и бытового назначения, включая детские сады, школы и спорткомплексы.