Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 10 июля 2023Россия

Собянин рассказал о ходе реновации в Москве

Собянин сообщил, что 127,5 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы. Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи горожан», — рассказал глава Москвы.

Собянин уточнил, что в рамках программы полностью или частично расселены 795 домов старого жилого фонда. С начала 2023 года в новые квартиры начали переезжать 20,5 тысячи москвичей — при этом около 12 тысяч человек приступили к переселению в июне.

В первом полугодии 2023 года договоры с городом заключили около 16,5 тысячи жителей столицы. Лидирующими по числу правообладателей новых квартир стали Юго-восточный, Восточный, Новомосковский, Южный и Северо-Восточный городские округа.

Собянин добавил, что на месте снесенных домов возводится 81 новостройка для переезда более 45 тысяч человек.

Ранее мэр столицы заявил, что завершение первого этапа программы реновации в Москве планируется на 2023-2024 годы. В этом году в ее рамках построят около миллиона квадратных метров жилья, а также объекты социального, культурного и бытового назначения, включая детские сады, школы и спорткомплексы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    В СВР заявили об идее США внедрить борьбу с российской властью через СМИ

    Момент падения лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье попал на видео

    Названы особенности «израильской модели» гарантий безопасности для Украины

    Российские гребцы отказались подписывать декларацию о нейтральности ради ЧМ

    Собянин рассказал о ходе реновации в Москве

    В Германии рассказали о новых поставках военной техники на Украину

    В Центробанке рассказали о новой схеме обмана у телефонных мошенников

    Пленный украинский военный назвал причину потерь ВСУ

    Дуа Липа появилась на публике в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости