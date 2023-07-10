На Украине уличили западных политиков в изучении истории по российским учебникам

В СНБО Украины обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам

Западные политики учили историю по российским учебникам — именно поэтому Украина до сих пор не в НАТО, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«Дело в том, что учебники, по которым обучаются студенты, которые оканчивают западные уважаемые вузы, в том числе американские, британские, писались россиянами. Они писались по истории, которая написана в России. Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян», — сказал Данилов.

Ранее Financial Times сообщила, что внутри НАТО превалируют два варианта дальнейшего развития отношений альянса с Украиной. Первый предполагает модель Израиля, согласно которой Украина сможет защитить себя. Согласно второму варианту, НАТО даст Киеву гарантии безопасности.