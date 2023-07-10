Иностранец попытался вывезти из России ценность XIX века и попался на таможне

Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века и попался таможенникам

Гражданин Китая попытался вывезти из России пятикилограммовый тульский самовар XIX века и попался таможенникам. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Отмечается, что попытка вывоза ценности была пресечена во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего с российской территории в КНР, в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье.

Таможенники изъяли самовар у китайца и возбудили в отношении него дело об административном правонарушении. За вывоз раритетного предмета иностранному туристу грозит штраф в размере до его двукратной стоимости.

Ранее в июле прибывшая из Дубая россиянка попыталась незаконно ввезти в Москву украшения на восемь миллионов рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. Женщину остановили во время прохождения «зеленого» коридора.

