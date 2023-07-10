Ситуацию с турами в Сочи на фоне потопа оценили

Эксперт по туризму Барзыкин: массовых отмен бронирований в Сочи нет

Массовых отмен бронирования в Сочи после потопов из-за ливневых дождей нет, тем не менее, некоторые туристы могут захотеть перенести путешествие на более благоприятное время. Для этого необходимо связаться с туроператором или с отелем. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туроператоров Юрий Барзыкин.

«Резких отмен нет. Но, думаю, многие операторы и гостиницы пойдут навстречу путешественникам в вопросах продления брони или, может, вылета и прибытия с отсрочкой. Возможно и смещение дат тура. Полная отмена просто невыгодна, потому что стоимость всего тура никто не вернет», — уточнил Барзыкин.

Он уточнил, что для переноса поездки стоит обратиться к туроператору. В случае, если бронировался не тур, а отдельно проживание и перелет, стоит обратиться к авиакомпании и гостинице для переноса дат.

Барзыкин также рассказал, что на данный момент сам находится в Сочи, в центральном районе, который практически не пострадал от ливневых дождей.

Пляжи закрыты, так что люди сидят в кафе, накрапывает дождь. В этом районе все более-менее по плану, люди спокойно въезжают и выезжают из гостиниц. То, что произошло в Адлеровском районе, в Хостинском — это ударный ливень, многие поселки находятся в низине, их всегда топит. Периодически такое просто случается. Отдыхающим и местным жителям, конечно, лучше переждать непогоду дома Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

В разговоре с «Лентой.ру» путешественники рассказали, что всерьез задумываются об отмене своего путешествия.

«Мы должны лететь завтра, уже облазили все чаты местных. Едем в Адлер, но теперь непонятно, есть ли смысл: во-первых, пляжи закрыты — не отдохнуть толком, во-вторых, страшно все-таки, вдруг унесет. Ну и, конечно, сидеть весь отпуск в четырех стенах тоже не хочется», — поделилась туристка Виктория.

Василий с семьей должен вылетать 11 июля. Он планирует обсудить с туроператором возможность переноса бронирования, но опасается, что это может оказаться невозможным.

«Мы едем в центральный Сочи, там, как говорят, все нормально, но все равно странно ехать в дождь и закрытые пляжи. Жена будет звонить, спрашивать, можно ли перенести поездку, но не знаю, получится ли: все-таки, сейчас сезон, все номера наверняка заняты», — заметил мужчина.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи — в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.