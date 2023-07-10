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08:31, 10 июля 2023Россия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора в приграничном регионе России

SHOT: два человека пострадали при обстреле хутора в Курской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Двое рабочих пострадали при обстреле хутора Заря в Глушковском районе Курской области в 400 метрах от российско-украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчин 18 и 20 лет госпитализировали с осколочными ранениями в голову к грудь.

За время обстрела украинские войска выпустили по населенному пункту пять минометных мин. Разрушений на земле нет.

Ранее ВСУ обстреляли здание Успенского Каменского монастыря в Брянской области, в котором хранилась одна из почитаемых верующими икон – Тихвинская икона Божией Матери, написанная в VIII веке. Также при обстреле был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

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    Алан Босиков
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