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18:36, 10 июля 2023Россия

Собянин подписал документы о развитии беспилотных систем

Собянин заключил соглашения с главами шести регионов России о развитии беспилотных систем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашения о развитии беспилотных авиационных систем с губернаторами шести регионов России на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Документы о сотрудничестве были подписаны с главами Республики Татарстан, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской, Томской и Ульяновской областей.

Соглашения предусматривают реализацию совместных проектов, а также проведение летных испытаний на базе региональных аэродромов и московского индустриального парка «Руднево» при участии федерального центра беспилотных авиационных систем.

Региональные органы власти и АНО «Федеральный центр БАС» окажут содействие в развитии производственной базы по изготовлению беспилотных авиасистем, помогут усовершенствовать летно-испытательную инфраструктуру и подготовить операторов.

Ранее правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В ней были определены пять ключевых направлений развития: стимулирование спроса, разработки и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

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    Варвара Родикова
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