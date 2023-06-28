В России утвердили стратегию развития беспилотной авиации

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года

Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Наибольший потенциал для применения — в частности, в сельском хозяйстве, строительном надзоре, доставке грузов в труднодоступные места.

Всего установлено пять ключевых направлений развития беспилотной авиации: стимулирование спроса, разработки и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и, наконец, исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Ранее президент России Владимир Путин оценил объем финансирования отрасли беспилотников и заявил, что он может достигать одного триллиона рублей. Он добавил, что за отраслью беспилотных аппаратов будущее, в ней концентрируются последние разработки.

В конце 2022 года Путин поручил правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Тогда же глава государства поручил до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года с перспективой на пять лет.