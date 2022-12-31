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14:47, 31 декабря 2022Наука и техника

Путин поручил создать комиссию по развитию беспилотников

Президент Путин поручил правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотников

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Целью комиссии станет подготовка предложений по реализации государственной политики в сфере беспилотников и решений задач, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией дронов, а также средств защиты от их незаконного применения. Кроме того, члены правительства займутся вопросами развития необходимой инфраструктуры, подготовки кадров и интеграции беспилотных аппаратов в воздушное пространство России.

Председателем комиссии Путин назначил первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

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Константин Лысяков
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