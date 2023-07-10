В приграничном украинском регионе начали подготовку к эвакуации

В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей приграничной зоны

В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх, сообщает Telegram-канал Сумской ОВА.

По его словам, соответствующее решение было принято «после тщательного анализа оперативной обстановки в приграничье по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин».

В конце июня жителей приграничных районов Сумской области призывал эвакуироваться командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев.