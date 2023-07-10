В России назвали способный повлиять на отношения стран шаг Турции

Депутат Госдумы Чепа: Турция всегда искала свой интерес в украинском конфликте

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возможная передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» может серьезно повлиять на отношения страны с Россией. Он также назвал возврат командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) очень плохим звонком.

«Мы понимаем, что несогласованный возврат командиров — очень плохой знак. Сейчас также идут переговоры о возможной передаче Украине артиллерийского оружия, ЗРК С-400 «Триумф». Если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — предупредил политик.

Он также добавил, что США не прекращают оказывать давление на страны, которые проявляют лояльность к России. При этом условия становятся все более выгодными.

«Турция всегда искала свой, максимально свой интерес в этом конфликте. Того же она будет придерживаться и в будущем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает получить разъяснения Турции по ситуации с передачей Украине командиров бригады «Азов». Он также добавил, что объяснения турецкой стороны по поводу произошедшего будут приняты во внимание при будущих договоренностях Москвы и Анкары.

