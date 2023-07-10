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13:37, 10 июля 2023Россия

Кремль заявил об ожидании разъяснений Турции по передаче бойцов «Азова» Украине

Песков заявил, что Россия ожидает разъяснения Турции по передаче бойцов «Азова» Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Офис Президента Украины

Россия ожидает получить разъяснения Турции по ситуации с передачей Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, объяснения турецкой стороны по поводу произошедшего будут приняты во внимание при будущих договоренностях Москвы и Анкары.

Песков также подчеркнул, что передача Украине бойцов «Азова» нарушает имевшиеся договоренности.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну. По его мнению, Анкара отпустила азовцев из-за давления со стороны НАТО, а также из-за ситуации с зерновой сделкой.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции лидеров «Азова». Среди переданных Киеву военных были Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына, которых в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, все это время они находились в Турции.

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    Константин Лысяков
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