Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 10 июля 2023Россия

В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

Сенатор Бондарев: отдавшая командиров «Азова» Турция превращается в недружественную страну

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Турция, передавшая Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), превращается из нейтральной в недружественную России страну. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что нахождение бойцов «Азова» в Турции было «краеугольной договоренностью» в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. «Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Дилеры снизили цены на автомобили после предупреждения «АвтоВАЗа»

    В НАТО решили отменить план действий по членству для Украины

    ФСБ задержала руководителей клиники Подмосковья за незаконную миграцию украинцев

    Страны НАТО начнут тратить на оборону минимум два процента ВВП

    Дженнифер Лопес решила обезопасить себя в случае развода с Беном Аффлеком

    Хирург предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди

    Махачев обратился к президенту UFC

    Более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости