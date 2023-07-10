В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

Сенатор Бондарев: отдавшая командиров «Азова» Турция превращается в недружественную страну

Турция, передавшая Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), превращается из нейтральной в недружественную России страну. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что нахождение бойцов «Азова» в Турции было «краеугольной договоренностью» в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. «Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», — сказал он.