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20:34, 9 июля 2023Мир

Отношения России и Турции после передачи Киеву командиров «Азова» оценили

Политолог Топорнин: Турция передала Киеву командиров «Азова» из-за своих интересов

Фото: Ed Ram / Getty Images

Турция передала Украине командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) из-за своих политических интересов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил будущее отношений Москвы и Анкары.

Факт возврата турецкой стороной Украине лидеров бригады удивителен, поскольку нарушает прошлогоднюю договоренность России и Турции, отметил специалист.

«Откровенно говоря, это жест Турции по отношению к России негативного плана. Турция взяла и дезавуировала это соглашение, просто взяла и пошла на сотрудничество с украинской стороной. Понятно, что без решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана такой возврат бы не состоялся. Очевидно, что это решение Турции в какой-то степени унизительно для российской стороны и российского МИД. Как теперь можно полагаться на Турцию?» — сказал он.

Это печальное событие в российско-турецких отношениях, и надо избавиться от иллюзий. Это немного удивительный демарш, но он вписывается в логику действий Эрдогана. Это повысит рейтинг и фаворитизм Эрдогана в лице западного сообщества

Николай Топорнинполитолог

9 июля МИД России сообщил о телефонных переговорах главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Одной из тем беседы стала передача Анкарой лидеров «Азова» Киеву.

О возвращении военных 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Пятеро командиров «Азова» отправились на Украину бортом президентского самолета.

В сентябре 2022 года этих украинских военных в числе прочих обменяли на пленных россиян. По условиям договора они находились это время в Турции.

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