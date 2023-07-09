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18:56, 9 июля 2023Мир

Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение экс-командиров «Азова» на Украину

Глава МИД Лавров обсудил с турецким коллегой возвращение главарей «Азова» на Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возвращение экс-командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) на Украину. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей Азова" из Стамбула в Киев», — указано в публикации.

8 июля о возвращении в страну в числе других пленных бывших командиров «Азова» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одной темой разговора министров стало продолжение поставок военной техники украинским войскам. «Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — указано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Украины вступить в военный блок НАТО.

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    Алан Босиков
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