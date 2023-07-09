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18:05, 9 июля 2023Мир

Лавров указал турецкому коллеге на недопустимость новых поставок оружия Киеву

Глава МИД России Лавров указал турецкому коллеге на недопустимость поставок оружия Киеву

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе обсуждения глава МИД России указал на недопустимость продолжения поставок вооружения Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись мнениями и по другим вопросам, в частности, затронув ситуацию с возвращением на Украину экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Соответствующие шаги могут привести к «исключительно к негативным последствиям», отметили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Турция и Украина подписали документ, предусматривающий совместное развитие производства беспилотных летательных аппаратов.

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    Алан Босиков
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