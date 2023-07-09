Лавров указал турецкому коллеге на недопустимость новых поставок оружия Киеву

Глава МИД России Лавров указал турецкому коллеге на недопустимость поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе обсуждения глава МИД России указал на недопустимость продолжения поставок вооружения Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись мнениями и по другим вопросам, в частности, затронув ситуацию с возвращением на Украину экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Соответствующие шаги могут привести к «исключительно к негативным последствиям», отметили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Турция и Украина подписали документ, предусматривающий совместное развитие производства беспилотных летательных аппаратов.