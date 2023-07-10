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13:34, 10 июля 2023Бывший СССР

Украинский посол сообщил о переговорах с ФРГ по приглашению в НАТО на саммите

Украинский посол Макеев: Киев ведет переговоры с ФРГ для приглашения в НАТО на саммите
Алексей Макеев

Алексей Макеев. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Киев ведет переговоры с Берлином для получения Украиной приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил украинский посол в ФРГ Алексей Макеев телеканалу ZDF.

«Еще есть 48 часов для переговоров, потому что это решение, разумеется, будет принято членами НАТО. Но мы очень заинтересованы, мы ведем переговоры с федеральным правительством», — рассказал дипломат.

По словам Макеева, киевская сторона объясняет Берлину, почему членство Украины в НАТО имеет такую важность для страны. Он отметил, что возможное приглашение республики вступить в блок будет первым шагом в процессе строительства новой архитектуры безопасности Европы. При этом посол признал невозможность присоединения Украины к НАТО до окончания боевых действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители стран-членов НАТО решили отменить соблюдение плана действий по членству (ПДЧ) для будущего вступления страны в блок. Как он утверждал, это сокращает путь государства к членству в альянсе.

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    Кристина Есикова
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