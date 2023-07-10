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12:47, 10 июля 2023Бывший СССР

В НАТО решили отменить план действий по членству для Украины

Кулеба заявил, что в НАТО решили отменить план действий по членству для вступления Украины

Фото: Thierry Monasse S / dpa / Globallookpress.com

Представители стран-членов НАТО приняли решение отменить соблюдение плана действий по членству (ПДЧ) для будущего вступления Украины в альянс. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом альянса», — заявил глава МИД.

План действий по членству является программой НАТО, в которую принимают кандидатов на присоединение к альянсу. Ранее Финляндию и Швецию без выполнения ПДЧ, поэтому Киев настаивал, чтобы для Украины условия были такими же.

Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допустил, что Украина может быть принята в НАТО «по частям». По его мнению, сначала в блок может войти, например, Западная Украина.

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    Алевтина Запольская
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