Экс-генсек НАТО допустил принятие Украины в альянс «по частям»

Бывший генсек НАТО Расмуссен допустил принятие Украины в альянс «по частям»

Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допустил принятие Украины в НАТО «по частям». Свое мнение он высказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), пишет ТАСС.

Его спросили, считает ли он возможным, чтобы в блок вошла, например, только Западная Украина. «Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — заявил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО также предположил, что это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу и привел в качестве примера вступление в блок Западной Германии, которое произошло в 1955 году. «Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей пятой Договора НАТО будут выполняться только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве в настоящее время осуществляет фактическую юрисдикцию», — сообщил датский политик.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет процесс обсуждения возможных вариантов вступления Украины в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от мероприятия позитивных результатов или «хотя бы каких-то шагов для приближения этого позитива», а также оборонных пакетов для Украины и обсуждения гарантий безопасности для страны до вступления в НАТО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, потребовал от блока обозначить срок приглашения страны в альянс.

Президент США Джо Байден опасается, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией.