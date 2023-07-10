В России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном виде

Путин подписал закон, временно запрещающий сдавать на права после езды в пьяном виде

Прежде уличенные в езде в нетрезвом виде россияне временно не смогут получить водительское удостоверение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе отмечается, что граждане, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения будут временно лишены возможности сдавать экзамены на права.

Эта же мера касается тех лиц, в отношении которых составлялся протокол о езде в нетрезвом виде. Уточняется, что россияне не смогут получить новое удостоверение в течение года после назначения административного наказания за езду в пьяном виде.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о новых правилах получения водительских прав. Из текста документа следует, что в России будут признавать недействительными национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года со дня легализации в стране, то есть со дня получения вида на жительство или статуса гражданина.