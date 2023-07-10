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19:24, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Ивлеева пожаловалась на трудности похудения

Анастасия Ивлеева пожаловалась на то, что поправилась после двух дней переедания

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева пожаловалась на то, что поправилась после того, как несколько недель пыталась сбросить вес, а затем в течение двух дней переедала. О трудностях похудения Ивлеева рассказала в Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что два дня подряд ела то, что обычно исключает из своего рациона: в частности, много углеводов. Из-за этого, по словам Ивлеевой, у нее сильно увеличился живот.

«Это так несправедливо — ты не жрешь две недели ни хера, в основном, как я говорила, белок и все такое, и так долго и медленно и мучительно уходят килограммы, вот эта вся вода и так далее... Стоит потом два дня пожрать (...), и ты сразу отекаешь, каких-то просто необъятных габаритов становишься», — посетовала она. Блогерша добавила, что набранный за два дня вес ей придется сбрасывать как минимум в течение трех дней.

Ранее Ивлеева ответила на слухи о том, что она делала пластические операции. Телеведущая заверила, что не прибегала к увеличению груди посредством хирургического вмешательства.

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    Маргарита Щигарева
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