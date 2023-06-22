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10:31, 22 июня 2023Ценности

Настя Ивлеева высказалась о пластике груди

Блогерша Настя Ивлеева заявила, что не меняла форму груди посредством пластики

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 518 тысяч подписчиков.

Один из поклонников задал инфлюэнсеру вопрос о том, прибегала ли она к увеличению груди посредством хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она не меняла форму бюста у хирурга. «Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах», — заявила телезвезда.

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В то же время Ивлеева подчеркнула, что положительно относится к пластике, а в будущем, возможно, и сама обратится к специалисту. «Мне нравится формат, когда операционным путем корректируют какие-то моментики, и все это смотрится хорошо, здорово и натурально, — уточнила она. — Такой формат я бы рассматривала. Мы не говорим про шары для боулинга».

В мае Анастасия Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. 32-летняя знаменитость записала видео в сторис, в начале которого показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли. Известно, что стоимость данной модели составляет 1290 долларов (108 тысяч рублей).

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    Карина Черных
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