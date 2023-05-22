Настя Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей

Российская блогерша Настя Ивлеева похвасталась мюлями бренда Alaia за 100 тысяч рублей

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость записала видео в сторис, в начале которого показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли (открытые женские туфли на каблуках без задников — прим. «Ленты.ру») люксового бренда Alaia. На размещенных кадрах видно, что платформа упомянутого предмета гардероба выполнена из дерева, а передняя часть из денима.

Известно, что стоимость данной модели составляет 1290 долларов (около 102 тысяч рублей). Также на сайте производителя отмечается, что обувь произведена в Италии.

В марте Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Она рассказала, что является обладательницей кожаной куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.