Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

Пользователи WhatsApp смогут входить в десктопную версию при помощи номера телефона

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит связывать новые устройства с учетной записью при помощи номера телефона. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что разработчики мессенджера упростили процесс связки новых устройств с учетной записью WhatsApp. Благодаря новой опции пользователи смогут привязать свой аккаунт к WhatsApp Web без QR-кода — при помощи своего номера телефона и одноразового кода. Для использования новой функции необходимо будет выбрать опцию «Ссылка с номером телефона» при ходе в учетную запись через компьютер или ноутбук.

«Много лет некоторые пользователи не могли использовать WhatsApp Web, потому что, например, на их устройствах не работала камера, и они не могли отсканировать QR-код», — написали эксперты портала. Специалисты добавили, что опция пока доступна для входа в учетную запись только на десктопной версии. В материале отмечается, что новая возможность в ближайшее время будет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что WhatsApp позволит пользователям отправлять видео в высоком качестве. «Опция не позволяет пользователям делиться видео в их первоначальном качестве, но оно значительно улучшается при помощи новой функции», — объяснили специалисты портала. Уточнялось, что функция отправки видео в высоком качестве не будет распространяться на статусы.