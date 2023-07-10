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14:56, 10 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о букете заболеваний у женщин в ВСУ

Daily Beast: женщины в ВСУ заработали множество проблем со здоровьем за время СВО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Женщины из Вооруженных сил Украины (ВСУ) заработали букет всевозможных заболеваний за время военной службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали украинские военнослужащие в интервью изданию Daily Beast.

«Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию — прим. «Ленты.ру»). Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем», — сказала военная по имени Юля.

По ее словам, у всех женщин в рядах ВСУ был цистит или воспаления яичников и боли в спине. Со слов другой военнослужащей стало известно, что проблемы, связанные с отсутствием туалетов или подгузников, считаются наименее неприятными.

В июля в Луганской народной республике сообщили, что женщины состоят в штурмовых отрядах ВСУ и связали это с «катастрофическими потерями» живой силы украинской армии.

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    Алевтина Запольская
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