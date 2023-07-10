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12:11, 10 июля 2023Россия

Еж устроил ДТП с пострадавшими на российской трассе

Baza: в Волгоградской области еж стал причиной аварии с пострадавшими

Фото: laura adai / Unsplash

В Волгоградской области выбежавший на трассу еж устроил ДТП с пострадавшими. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария произошла на 61-м километре автодороги ВолгоградКаменск-Шахтинский. Россиянин за рулем Ford Focus во время движения заметил перед машиной ежа и резко вывернул руль, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как пишет канал, в ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажиры, среди которых была девятиклассница. Школьница получила тупую травму живота, ее доставили в больницу. Госпитализация девочке не потребовалась. Еж остался жив.

Ранее в августе 2022 года в Подмосковье произошло ДТП, виновником которого стал кот. Питомец, находившийся на руках пассажирки без переноски, вцепился в лицо водителю машины, в результате чего мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, стоящее на обочине. Россияне получили травмы различной степени тяжести. Кот с места аварии убежал.

В июне того же года в Архангельской области пять пенсионерок пострадали в ДТП, которое спровоцировал шмель. Насекомое залетело в салон автомобиля, в котором находились женщины, возвращавшиеся с дач. В результате 73-летняя водитель отвлеклась от дороги и потеряла управление, что привело к аварии. Россиянок доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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    Константин Лысяков
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