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15:22, 11 июля 2023Ценности

У летевшего из Дубая россиянина изъяли швейцарские часы за 19 миллионов рублей

У летевшего из Дубая в Россию пассажира изъяли часы Patek Philippe за 19 миллионов рублей

Фото: ФТС России

Таможенники в московском аэропорту Внуково изъяли у летевшего из Дубая россиянина роскошные часы за миллионы рублей. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 11 июля.

Возвращавшийся в Россию 28-летний пассажир проходил через «зеленый» коридор, где в ходе выборочного контроля работники обнаружили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского бренда Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic.

Впоследствии таможенная экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Стоимость изделия составляет 19 миллионов рублей. Отмечается, что путешественник пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении головных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») и части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере»). Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

В ноябре россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.

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    Майя Пономаренко
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