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14:44, 11 июля 2023Наука и техника

Минобороны России получило модернизированные «Сани»

«Ростех»: Минобороны России получило партию модернизированных минометных комплексов «Сани»

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России получило партию модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» калибра 120 миллиметров в рамках гособоронзаказа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Мы передали Министерству обороны очередную партию современных минометов "Сани". Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях. Потребности в ней высоки, а потому мы нарастили ее выпуск. В 2023 году Министерству обороны будет передано в два раза больше этих минометных комплексов по сравнению с 2022 годом», — приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.

В комплекс «Сани» входит миномет 2Б11 с дальностью прицельной стрельбы более семи километров. Миномет можно использовать с комплексом управляемого вооружения «Грань» для высокоточного поражения целей. Транспортная машина комплекса, созданная на базе автомобиля «Урал», может проехать без дозаправки до 1000 километров по дорогам или пересеченной местности. Выгрузку миномета из кузова обеспечивает лебедка с электроприводом.

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В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и мин «Грань», внедряют в серийное производство. Максимальная дальность стрельбы комплекса КМ-8 «Грань» — девять километров.

В марте военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что особенностью российской минометной системы 2С4 «Тюльпан», которую на Западе назвали разрушителем городов, является способность уничтожать опорные пункты без применения авиации.

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