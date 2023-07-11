В России резко увеличат расходы на выплаты семьям с детьми

«Ведомости»: расходы бюджета на выплаты семьям с детьми в 2024-2025 годах вырастут на 35 %

В следующие два года расходы федерального бюджета на финансирование пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вырастут в среднем на 35 процентов по сравнению с текущим уровнем. Об этом сказано в проекте бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы, с которым ознакомились «Ведомости».

Выплаты в 2024 году составят 1,61 триллиона рублей, а в 2025-м — 1,72 триллиона, что соответственно на 427 миллиардов и 439 миллиардов рублей больше (плюс 36 процентов и плюс 34 процента), чем заложено в утвержденном ранее плане на 2023-2025 годы. В 2026-м на эти цели хотят направить 1,86 триллиона рублей.

Еще сильнее вырастут расходы из региональных бюджетов. В 2024 году запланированы выплаты на сумму 363,9 миллиарда рублей (плюс 43 процента), в 2025-м — 392,8 миллиарда (плюс 41 процент), а в 2026-м — 422,9 миллиарда. Таким образом, общие выплаты в 2024 году составят 1,975 триллиона, в 2025-м — 2,117 триллиона, а в 2026-м — 2,280 триллиона рублей.

В пресс-службе Соцфонда объяснили, что увеличение выплат связано с переходом прежнего их формата на единое пособие и с увеличением размера прожиточного минимума, который непосредственно влияет на величину всех пособий.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов указал, что на значительный рост бюджета также влияет большее количества обращений за пособием и решение президента страны Владимира Путина доплачивать женщинам, которые вышли на рынок труда после достижения ребенком возраста 1,5 года. Отдельным фактором станет распространение меры на новые регионы, оценить там количество нуждающихся семей в настоящий момент сложно.

В то же время профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заметила, что сильнее всего на рост расходов повлияло увеличение размера пособий в полтора раза за последние два года. В 2024 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком должен вырастит с 33 тысяч рублей в месяц до 49 тысяч.

Эксперты сходятся в том, что власти не решатся снижать поддержку семей с детьми из-за демографических проблем. По итогам 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,9 процента, а финансовая помощь остается одним из самых доступных инструментов для решения проблемы. Впрочем, отмечает Финогенова, уверенность в завтрашнем дне не менее важна для женщины, которая хочет завести детей.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов предложил на десять процентов сократить все незащищенные статьи расходов в бюджете следующего года, а высвободившиеся средства перераспределить. Под защищенными статьями чаще всего подразумевают социальные расходы, в том числе многочисленные выплаты, а также траты на военные нужды и безопасность.