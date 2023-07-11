Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

Франция: Украина пообещала не использовать крылатые ракеты для ударов по территории России

Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории. Об этом пишет Reuters.

В заявлении указано, что их обещают применять только в пределах «международно признанных границ» Украины. В свою очередь, Франция не считает поставку новых ракет эскалацией конфликта. Первые французские ракеты Scalp уже находятся на Украине, добавил военный источник европейской страны.

О намерении поставить ракеты дальнего радиуса действия ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Ракеты Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.