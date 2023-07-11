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12:54, 11 июля 2023Мир

В Кремле призвали Турцию не носить розовые очки

Песков: Анкаре не стоит носить розовые очки, никто в ЕС не хочет видеть ее в своем составе

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Анкаре не стоит носить розовые очки, поскольку никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«В истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе», — подчеркнули в Кремле, призвав Анкару «называть вещи своими именами».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз должен одобрить заявку Турции на вступление в объединение, и тогда Анкара перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО. Позднее стало известно, что Швеция как член ЕС на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Анкары в объединение.

Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году.

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    Виктория Кондратьева
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