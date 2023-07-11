Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:08, 11 июля 2023Экономика

Российскую замену Android и iOS попросили ставить на смартфоны для граждан

«Ъ»: Минпромторг рекомендовал ставить ОС «Аврора» на продаваемые в России смартфоны

Фото: Nicolas Lobos / Unsplash

Производители смартфонов и планшетов получили рекомендацию составить график установки российской операционной системы «Аврора» на свою продукцию и начать продажу устройств в потребительском сегменте. Об этом со ссылкой на протокол совещания замглавы Минпромторга Василия Шпака с российскими компаниями, выпускающими соответствующую продукцию, пишет «Коммерсантъ».

Совещание прошло 13 июня. На нем также говорилось, что министерство запретит собственным сотрудникам использовать в рабочих целях смартфоны и планшеты иностранного производства. В отношении смартфонов с Android и iOS приказ вступил в силу в начале июля.

В конце 2022 года «Ростелеком», разработчик ОС «Аврора», предложил концепцию развития национальной мобильной экосистемы стоимостью 480 миллиардов рублей с планами по выпуску 70 миллионов устройств в период до 2030 года. Минцифры, в свою очередь, предложило ограничить поставки госсектором.

Собеседник издания в одном из производителей электроники не видит рыночных перспектив для отечественной операционной системы. По его мнению, мотивировать пользователей отказываться от Android и iOS нечем. Даже если под «Аврору» напишут множество приложений, то выгоды от перехода на нее потребитель не получит.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов добавил, что мешает переходу и высокая стоимость. В настоящее время устройство с «Авророй» обойдется покупателю в 50-60 тысяч рублей, что значительно дороже китайских аналогов при относительно слабых параметрах.

Он также напомнил, что продажа устройств с «Авророй» нарушает российское законодательство в части обязательной установки отечественного программного обеспечения — сервисов «Яндекса», «Госуслуг» и так далее. По его словам, большая часть обязательных программ на российской системе не работает, а на создание полноценной экосистемы нужны годы.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк объяснил падение курса рубля

    «Самолет Судного дня» прилетел в Вильнюс вслед за Байденом

    Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

    Стало известно о реальных целях США в конфликте на Украине

    В Венгрии раскрыли позицию по вступлению Швеции в НАТО

    В России предупредили Европу о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов

    Россиянам назвали правильный способ хранить продукты в холодильнике

    Аналитик рассказал о способе накопить деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости