Банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество

Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все переводы физлиц на мошенничество

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект, который обязывает банки проверять все переводы физических лиц на предмет мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ направлен на улучшение механизма противодействия мошенникам и увеличение суммы возврата банками денег, которые были похищены.

Кроме того, банки должны будут приостанавливать сомнительные переводы на срок в два дня. Финансовые организации также будут обязаны отключать обслуживание злоумышленника, если в базе МВД обнаружится информация о возбужденном в отношении него уголовном деле. Центробанк должен будет информировать кредитные организации об отключении клиента от обслуживания.

Банки теперь также будут должны возмещать полную сумму перевода в случае, если она попала к мошенникам без согласия клиента. В законе уточнили механизм возврата денег. В настоящее время Банк России рассылает информацию о счетах, которыми пользуются злоумышленники без ведома клиента. Теперь же, если банк переведет деньги на счет злоумышленника, он должен будет возместить средства в полном объеме.

Ранее в Центробанке рассказали о новой схеме обмана злоумышленниками. Теперь они представляются сотрудниками Банка России, чтобы вызвать потенциальную жертву на «личный прием» в регулятор.