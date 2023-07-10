В Центробанке рассказали о новой схеме обмана у телефонных мошенников

ЦБ: телефонные мошенники стали вызывать граждан на личный прием в Центробанк

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Чтобы вступить с потенциальной жертвой в контакт и завоевать ее доверие, злоумышленники стали приглашать граждан на «личный прием» в Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

Чтобы убедить человека, что с ним общаются представители регулятора, в адресе отправителя указывают домен Банка России, мошенники подменяют свой электронный адрес на домен Банка России cbr.ru. Также они обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству и указывают время приема и адрес местного отделения Банка России. После отправки письма с получателем связываются лично и под разными предлогами пытаются узнать данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить его перевести деньги.

«Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием — один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог», — отметили представители Центробанка.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в регуляторе призвали не реагировать на подобные письма. Банк России не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом, напомнили в ЦБ.

Недавно пресс-служба ВТБ сообщила еще одну новую схему обмана: злоумышленники предлагают гражданам подзаработать при помощи просмотра фильмов или оценивания сервиса онлайн-кинотеатров. Мошенники обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тысяч рублей, однако перед началом выполнения задания от жертвы требуют перевести «работодателю» определенный взнос.