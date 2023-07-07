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11:38, 7 июля 2023Экономика

В России выявили новую схему мошенничества

ВТБ: мошенники начали предлагать россиянам работу по оценке онлайн-кинотеатров

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Злоумышленники придумали новую схему для обмана россиян и кражи средств с их счетов и карт. Они стали предлагать банковским клиентам подзаработать при помощи просмотра фильмов или оценивания сервиса онлайн-кинотеатров, но перед началом выполнения задания требуют перевести «работодателю» определенный взнос. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба ВТБ.

Мошенники обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тысяч рублей, соответствующие предложения приходят в виде сообщений с зарубежных телефонных номеров. Если человек соглашается, его просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют ему ссылку на фишинговый сайт.

После регистрации клиент должен прислать «менеджеру» определенную сумму. От растущего числа оценок-рецензий сумма на указанном счете увеличивается по принципу финансовой пирамиды. Однако вывести «заработанные» деньги человек уже не сможет, предупреждают в ВТБ.

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Главной целью злоумышленников является вовлечение как можно большего числа людей в новую схему. Мошенники стараются «накопить» на счете перечисленные жертвами деньги, а затем вывести с него уже внушительную сумму. Старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов отмечает, что не менее 19 процентов мошеннических звонков совершаются через мессенджеры.

С начала 2023 года злоумышленники украли с банковских счетов и карт россиян 4,5 миллиарда рублей — это на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год, заявили в Центробанке. Одной из главных причин роста краж стало развитие технологий искусственного интеллекта, объяснили эксперты.

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    Мария Грушко
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