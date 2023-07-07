Мошенники стали красть у россиян больше денег

Глава департамента ИБ ЦБ: в 2023 году мошенники украли у россиян 4,5 миллиарда рублей

С начала 2023 года злоумышленники украли с банковских счетов и карт россиян 4,5 миллиарда рублей — это на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год. Такую статистику привел глава департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадим Уваров, пишут «Известия».

Одной из главных причин роста краж стало развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), объяснил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Сейчас ИИ способствует автоматизации деятельности мошенников — нейросеть может составить грамотный текст и заменить человека при общении с клиентами голосовыми помощниками.

Кроме того, количество атак стало увеличиваться на фоне роста количества пользователей онлайн-банкинга и запуска крупных мошеннических колl-центров за пределами России, отмечает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

Ранее стало известно, что пострадавшим от действий мошенников россиянам могут начать возмещать ущерб. Центробанк и правительство хотят обязать банки возвращать жертве мошенников всю сумму перевода, если он совершен на счет получателя из черного списка злоумышленников. Если поправки примут, кредитные организации будут обязаны на два дня замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить трансакцию.